

هنا فرنسا | الحياة تعود إلى «ديزني لاند»: ارتداء الكمامة شرط لدخول المتنزه هنا فرنسا | الحياة تعود إلى «ديزني لاند»: ارتداء الكمامة شرط لدخول المتنزه

أعلن «ديزني لاند» في باريس الاثنين إنه سيبدأ «إعادة فتح تدريجي» للمتنزه في 15 يوليو، مع تحديد عدد الزوار عبر نظام حجز جديد من خلال الإنترنت لضمان التباعد الاجتماعي.



وأوضح المتنزه أن الزوار الذين يبلغون من العمر 11 عاماً وما فوق سيتعين عليهم وضع كمامات، كما ستبقى العديد من العروض والأحداث معلقة بسبب جائحة «كوفيد-19».



وسيعيد أول فندق في المتنزه فتح أبوابه أمام الوافدين في 15 يوليو، تليه الفنادق الأخرى بشكل تدريجي خلال الصيف حسب ما نقله موقع «24».

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وقالت الشركة في بيان إن إعادة الفتح التدريجي ستشهد «تطبيق إجراءات صحية أكثر بهدف توفير الأمان لكل من العاملين والزوار».ولن يكون شراء التذاكر يوم الزيارة متاحاً، وسيتعين على الأشخاص الذين لديهم تذاكر غير مؤرخة أو تصاريح سنوية حجز الأماكن مسبقاً.كما علّقت الحديقة خدمة «فاست باس» التي تتيح للأشخاص حجز بعض الألعاب مسبقاً «لتسهيل التعامل مع طوابير الانتظار».وبهدف تشجيع الناس على المجيء رغم حالة عدم اليقين بشأن فيروس كورونا، سيسمح المتنزه للأشخاص بإلغاء حجوزات فندق ديزني أو تعديلها بدون كلفة قبل فترة تصل إلى سبعة أيام من وصولهم.ويعمل حوالى 16 ألف شخص في متنزه «ديزني لاند» باريس الذي بدأ وقف العروض والحد من عدد زواره حتى قبل أن يتم إغلاق فرنسا في منتصف مارس بعدما أصيب بعض عمال الصيانة بـ«كوفيد-19».