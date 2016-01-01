تظهر صور جديدة بواسطة مرصد سوهو الفضائي، تضاعف لمعان المذنب نوايز (C / 2020 F3) بمقدار ثلاث مرات خلال يومين فقط اثناء انطلاقة نحو الشمس، وهذا يعطي مؤشر أولى بأن فرصة رؤية هذا المذنب بالعين المجردة مهيأة.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة، "يمكن للجميع ملاحظة ان المذنب نوايز زادت إضاءته بسرعة منذ دخوله مجال رؤية المرصد سوهو في 23 يونيو الجاري ".
وتابعت: "إذا استمر سلوك المذنب بهذا الشكل، سيكون من السهل رؤيته بالعين المجردة عندما يخرج من وهج الشمس في منتصف يوليو، على افتراض أن حرارة الشمس لن تتسبب في تفككك نواته".
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التعليقات على الجمعية الفلكية بجدة: المذنب نوايز يزداد لمعانه 3 أضعاف
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