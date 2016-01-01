جنرال موتورز تضيف "أليكسا" إلى سياراتها خلال النصف الثاني من العام

بدأت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأوامر الصوتية " اليكسا" من شركة أمازون إلى سياراتها، على أن تكون متاحة في جميع سياراتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تتيح تكنولوجيا أليكسا الكثير من الخصائص مقارنة بتطبيقي السيارات آبل كار بلاي من شركك آبل وأندرويد أوتو من جوجل، بفضل خاصية التعرف الصوتي في أليكسا وقدرته على تشغيل العديد من التطبيقات بالأوامر الصوتية بما يسهل التعامل معه واستخدامه أثناء القيادة.
ومن أشهر التطبيقات المتاحة مع اليكسا خدمات البث المباشر للمواد الترفيهة مثل سيريوس إكس إم. وسبوتيفاي وباندورا وأمازون ميوزيك.
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