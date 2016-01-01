لطالما عرفت سيارة تويوتا Yaris بأنها من بين أكثر السيارات اقتصادية وعملية، ونظرا لشعبيتها الواسعة عند فئة الشباب قررت تويوتا إطلاق نسخ رياضية منها بتصميم مميز.
وذكر موقع روسيا اليوم أن الصور التي نشرتها تويوتا لسيارة GR Yaris الجديدة تظهر أن السيارة ستأتي بهيكل هاتشباك صغير الحجم مختلف بشكل واضح من حيث الشكل عن سيارات Yaris الحالية.
وسيبلغ وزن هذه السيارة نحو 1250 كلغ، كما ستحصل على عجلات رياضية مميزة من نوع Michelin Pilot Sport 4S، مزودة بأقراص معدنية سوداء اللون بمقاس 17 إنشا، وعلى نظام دفع رباعي رياضي، وعلى أنظمة تعليق مزدوجة من الخلف، إضافة إلى فرامل مزودة بأقراص مفرغة تمنع ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير أثناء الفرملة على السرعات العالية.
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التعليقات على شاهد.. سيارة تويوتا الاقتصادية تتحول لوحش رياضي صغير
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