كيف تتعامل مع حريق السيارة؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › كيف تتعامل مع حريق السيارة؟

صورة الخبر: كيف تتعامل مع حريق السيارة؟
كيف تتعامل مع حريق السيارة؟

أوصى نادي السيارات ADAC الألماني قائدي السيارات بالتحلي بالهدوء عند نشوب حريق بالسيارة من أجل التصرف بشكل سليم لإطفاء الحريق.

وأوضح نادي ADAC أنه لا داع للذعر أثناء القيادة من دخول النار المشتعلة في حيز المحرك إلى المقصورة الداخلية؛ حيث يستغرق هذا الأمر بضعة دقائق.

وفي هذه الأثناء يتعين على قائد السيارة الانعطاف يمينا وتشغيل أضواء التحذير، ثم إيقاف المحرك والخروج من السيارة بعناية مع الانتباه لحركة المرور.

وفي الخطوة التالية، يحاول قائد السيارة إطفاء الحريق بواسطة مطفأة الحريق، وذلك برفع غطاء حيز المحرك قليلا للحيلولة دون زيادة اشتعال النار بدخول المزيد من الأكسجين، مع الانتباه إلى أن غطاء حيز المحرك قد يكون ساخنا جدا؛ لذا يجب رفعه بقطعة قماشية أو قفازات. وبعد ذلك، يتم توجيه عدة دفعات من مطفأة الحريق إلى مصدر الحريق.

ويتعين الحفاظ على مسافة أمان بمقدار واحد متر على الأقل عن السيارة في حال احتراق السيارة من الخارج.

وبشكل عام، ينصح الخبراء الألمان بالحرص على اصطحاب مطفأة الحريق بشكل دائم، وأن تكون في موضع يسهل الوصول إليه، بوضعها على سبيل المثال أسفل مقعد قائد السيارة أو في صندوق الأمتعة، مع مراعاة أن تحتوي المطفأة على 2 كجم أو 2 لتر من مادة إطفاء الحريق.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف تتعامل مع حريق السيارة؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1770

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager