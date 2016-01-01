ناشيونال موتورز تخفض جلوري 330s المزودة بسبع مقاعد 3 آلاف جنيه

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ناشيونال موتورز تخفض جلوري 330s المزودة بسبع مقاعد 3 آلاف جنيه

أعلنت ناشيونال موتورز الوكيل الحصري لسيارات دونج فنج ( DFSK ) في مصر تخفيض أسعار طراز جلوري 330s ثلاث ألاف جنيه ليبدأ سعرها من 169.900 جنيه.

وأعلن وكيل جلوري عن وصول دفعة جديدة من السيارة لتسليمها للعملاء بداية من شهر يوليو القادم.

جلوري 330s موديل 2020 فئة السبع مقاعد تقدم بناقل حركة يدوي وشاشة ترقية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا-بلوتوث مع مخارج توصيل USB - aux، كاميرا خلفية، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

تقدم السيارة في مصر بضمان سنتين أو 50 الف كم ايهما أقرب.

المصدر: مصراوى

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