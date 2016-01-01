تمتعت مكلارين بنجاح واسع على مدار الأعوام كعلامة بريطانية تشتهر بسياراتها الخارقة المثيرة وإنجازاتها في عالم السباقات رغم التحديات المختلفة التي واجهتها الشركة.
والآن تواجه مكلارين أكبر تحدي في تاريخها وهو احتياجها العاجل لاقتراض أموال قبل 17 يوليو بسبب انهيار مبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة بسبب وباء الكورونا بالإضافة إلى توقف سباقات الفورمولا، والتي تمثل إحدى أهم مصادر دخل الشركة.
من الواضح أن مكلارين وصلت لمرحلة حرجة لدرجة أنها عرضت مصنعها ومجموعة سياراتها التاريخية رهن لأي قرض جديد، مع تصريح الشركة أنها تواجه “عجز وشيك في السيولة”.
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التعليقات على مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!
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