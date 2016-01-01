مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

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صورة الخبر: مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!
مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

تمتعت مكلارين بنجاح واسع على مدار الأعوام كعلامة بريطانية تشتهر بسياراتها الخارقة المثيرة وإنجازاتها في عالم السباقات رغم التحديات المختلفة التي واجهتها الشركة.

والآن تواجه مكلارين أكبر تحدي في تاريخها وهو احتياجها العاجل لاقتراض أموال قبل 17 يوليو بسبب انهيار مبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة بسبب وباء الكورونا بالإضافة إلى توقف سباقات الفورمولا، والتي تمثل إحدى أهم مصادر دخل الشركة.

من الواضح أن مكلارين وصلت لمرحلة حرجة لدرجة أنها عرضت مصنعها ومجموعة سياراتها التاريخية رهن لأي قرض جديد، مع تصريح الشركة أنها تواجه “عجز وشيك في السيولة”.

مع ذلك نذكر القراء أن محمد بن عيسى آل خليفة هو رئيس مجلس إدارة مكلارين وقد يتدخل في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف، أو قد تقوم مكلارين ببيع جزء كبير من قسم السباقات التابع لها.. لنتابع ما سيحدث للعلامة العريقة.

صورة الخبر: مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

صورة الخبر: مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

صورة الخبر: مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

صورة الخبر: مكلارين تطلب قرضاً عاجلاً.. والبديل هو إشهار الإفلاس!

المصدر: المربع نت

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