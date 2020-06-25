

تباين أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 25-6-2020.. واليورو بـ18.09جنيه تباين أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 25-6-2020.. واليورو بـ18.09جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 25-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وشهد اليورو انخفاضا ليسجل اليوم 18.09 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.20 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع، فى حين استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.09 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.20 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انحفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، 20.14 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 20.12 جنيه للشراء، 20.31 جنبه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.91 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.





يعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.