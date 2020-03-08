طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

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صورة الخبر: طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيا للاستعلام عن مستحقي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام عبر طريقتين؛ أولاهما: بالرقم القومي واسم الأم، والثانية: عبر الرقم التأميني.

وكان موقع هيئة التأمينات تعرض لضغط شديد لليوم الثاني مع إتاحة رابط للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، واشتكى أصحاب المعاشات من عدم تمكنهم من الدخول، أما من تمكن من الدخول فوجد استجابة بطيئة من الموقع أو تظهر لهم رسالة "هناك مشكلة في النظام الرجاء المحاولة في وقت لاحق".

صورة الخبر: طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

صورة الخبر: طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

المصدر: مصراوى

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