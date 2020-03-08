طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيا للاستعلام عن مستحقي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عبر الرابط التالي.. اضغط هنا
وعقب الدخول للرابط يتيح الموقع الاستعلام عبر طريقتين؛ أولاهما: بالرقم القومي واسم الأم، والثانية: عبر الرقم التأميني.
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