الإسكان المصرية تعلن طرح 204 قطع أراضٍ سكنية بمدينة ملوى الجديدة

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الإسكان المصرية تعلن طرح 204 قطع أراضٍ سكنية بمدينة ملوى الجديدة

أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات بمدينة ملوي الجديدة.

وأوضح عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم الخميس، أن قطع الأرض المطروحة بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2.

وقال إن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

وأضاف أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

المصدر: مباشر

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