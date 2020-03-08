

6 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب في مصر اليوم 25 يونيو 6 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب في مصر اليوم 25 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد بدء تعاملات اليوم الخميس 25 يونيو، بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات اليومين الماضيين، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 792 جنيها، وعيار 18 نحو 679 جنيه، وعيار 24 نحو 905 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6336 جنيها.وتعليقا على ارتفاع أسعار الذهب في مصر، قال ايهاب واصف نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب عالميآ ارتفعت إلي أعلي مستوي لها في ٨ سنوات لتصل إلي 1776 دولار للأوقية بفعل تخوف المسئولين من موجة جديد لفيروس كورونا، بجانب انخفاض أسعار النفط بفعل ترتفاع المخزون بأمريكا.وأضاف ايهاب واصف، أن تقرير لمنظمة التجارة العالمية أكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل إلي 18.5%، بجانب ظهور موجة ثانية من فيروس الكورونا، أدى إلي وجود اتجاه عالمي عام للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.وأكد أن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مرة أخرى وتأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي والمستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار في البورصات العالمية.وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة الماضية بقيمة بلغت نحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.