أكدت روان عمرو الفاشون بلوجر، أن الفتاة المحجبة أصبحت لها نصيب كبير من الاستايلات المحتشمة في موضة صيف 2020، التي تتزين بها وتتسابق الماركات العالمية والمحلية على تقديم تصميمات بقصات محتشمة متناسقة في الشكل واللون والمظهر.
وتابعت أن التصميمات تحافظ على مظهر المرأة الشرقية، وقدمت في تصريحات صحفية أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند الشراء.
1- الفساتين المزودة بطبقة من الشيفون أو الأورجانزا من الخلف ستساعدك في إخفاء الأرداف الممتلئة، يمكنك تنسيق الموديل الأرجواني مع حذاء ذهبي، والموديل الوردي مع حذاء نيود من لون الجسم نفسه ليزيدك طولًا.
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التعليقات على للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020
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