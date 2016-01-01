5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

استخدامات عديدة لليمون لجمالك و للأغراض المنزلية بعيدا عن الطهى إليك أبرز تلك الاستخدامات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددي فى تطبيقها
تنظيف لوح التقطيع الخاص بك
حافظى على نظافة لوح التقطيع الخاص بك وإعطائه عمرًا طويلًا باستخدام الليمون المقطع والملح كمقشر.
إشراقة البشرة
انقعى مزيج عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقل وقومى بتطبيقها على بشرتك
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