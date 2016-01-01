5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

آخر الأخبارالصحة والجمال › 5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

صورة الخبر: 5 استخدامات لليمون
5 استخدامات لليمون

استخدامات عديدة لليمون لجمالك و للأغراض المنزلية بعيدا عن الطهى إليك أبرز تلك الاستخدامات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددي فى تطبيقها

تنظيف لوح التقطيع الخاص بك
حافظى على نظافة لوح التقطيع الخاص بك وإعطائه عمرًا طويلًا باستخدام الليمون المقطع والملح كمقشر.

إشراقة البشرة
انقعى مزيج عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقل وقومى بتطبيقها على بشرتك

تجميل الأظافر
حضري وصفة للعناية بأظافرك والحفاظ على قوتها أضيفى بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء الدافئ.

التخلص من النمش

يمكن أن يساعد الليمون أيضًا على تفتيح النمش غير المرغوب فيه أو بقع الشيخوخة. فقط قطعي الليمون وافركييه برفق على وجهك.

تحسين الهضم
يساعد شرب كوب من ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة على تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة لديك.

المصدر: موقع برايت سايد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager