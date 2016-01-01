نشرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الخميس، بيانا هاما من الكويت بخصوص المصريين العالقين بأراضيها.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الخميس، عن مغادرة 1280 من العالقين المصريين فى الكويت إلى 3 محافظات وهما: "سوهاج، والقاهرة، وأسيوط" وذلك عبر 8 رحلات جوية.
وأكدت الطيران المدنى الكويتية فى بيان لها، أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 700 راكب إلى سوهاج ورحلتين على متنهما 435 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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التعليقات على الكويت تعيد 1280 مصريا من العالقين عبر 8 رحلات جوية
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