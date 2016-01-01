الكويت تعيد 1280 مصريا من العالقين عبر 8 رحلات جوية



الكويت تعيد 1280 مصريا الكويت تعيد 1280 مصريا

نشرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الخميس، بيانا هاما من الكويت بخصوص المصريين العالقين بأراضيها.



وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الخميس، عن مغادرة 1280 من العالقين المصريين فى الكويت إلى 3 محافظات وهما: "سوهاج، والقاهرة، وأسيوط" وذلك عبر 8 رحلات جوية.



وأكدت الطيران المدنى الكويتية فى بيان لها، أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 700 راكب إلى سوهاج ورحلتين على متنهما 435 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأشارت الطيران المدنى الكويتية، إلى الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاى ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة فلاى ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر وشركة طيران الجزيرة الكويتية.يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 955 من العالقين المصريين فى الكويت إلى ثلاث محافظات، هى القاهرة، وسوهاج، وأسيوك؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.