امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لـ امتحان الإنجليزي وسنتعامل بالقانون مع مصورها

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أكدت غرفة العمليات المركزية بـ وزارة التربية والتعليم، أنه جار تتبع الصور المتداولة لـ امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأوضحت عمليات التعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات، سيتمكن خلال دقائق من ضبط مصور هذه الصور ومكانه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف سيتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.وقال المصدر: "سيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".