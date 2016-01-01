وصلت إلى 1094 حالة .. ارتفاع معدلات التعافي من كورونا في البحيرة

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ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

تزايدت معدلات عدد المتعافيين من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بمحافظة البحيرة وارتفع إلى 1094 حالة بعد شفاء ٥٩ حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى بنطاق المحافظة.

اعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 59 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الاربعاء 24 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1094 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد أقال المحاسب هشام عابدين رئيس مدينة الرحمانية، والغى تكليفه و وكلف عادل فتحي عباس، مدير إدارة المجالس بالديوان العام، بالعمل رئيسًا لمركز ومدينة الرحمانية، كما تقرر تكليف عبدالهادي رشوان، مديرًا لإدارة المجالس في الديوان العام.

وجاء قرار محافظ البحيرة فى أعقاب إزالة أول مخيم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة الرحمانية والذي أنشائه مجموعة من الشباب بالجهود الذاتية، على ملعب مركز الشباب.

وكان المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، عن إزالة المخيم الذي تمت إقامته بمركز الشباب لعزل مصابي بمركز الشباب، مشيرًا إلى التبرع بجميع المستلزمات الطبية الموجود به لصالح مستشفى الرحمانية المركزى، والأثاث للجمعيات الخيرية، لافتا إلى بيع جزء من "المخيم" لشراء جهاز أشعة مقطعية لخدمة أهالي مركز ومدينة الرحمانية.

المصدر: elbalad

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