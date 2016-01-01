تزايدت معدلات عدد المتعافيين من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بمحافظة البحيرة وارتفع إلى 1094 حالة بعد شفاء ٥٩ حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى بنطاق المحافظة.
اعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 59 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الاربعاء 24 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1094 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين
وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد أقال المحاسب هشام عابدين رئيس مدينة الرحمانية، والغى تكليفه و وكلف عادل فتحي عباس، مدير إدارة المجالس بالديوان العام، بالعمل رئيسًا لمركز ومدينة الرحمانية، كما تقرر تكليف عبدالهادي رشوان، مديرًا لإدارة المجالس في الديوان العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وصلت إلى 1094 حالة .. ارتفاع معدلات التعافي من كورونا في البحيرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق