قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه كلما زاد الازدحام ارتفع عدد الإصابات، ومن ثم وجود سيناريوهات معظمها يشير إلى انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا في شهر يوليو أو أغسطس، ولكن مع الدخول في شهر يونيو ونتيجة الحركة الازدحام في الشوارع سيمتد المنحنى إلى أغسطس.
وأضاف "إسلام عنان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن السياسة الصحيحة تُبنى على أسوأ سيناريو، معلقًا "استعد ليه حتى لو محصلش"، مشيرا إلى أن كل الفيروسات تأتي في موجات، والموجات أنواع إما أقل من الموجة الأولي، وإما في نفس شدة الموجة الأولي، أو تكون أشد وأقوي من الموجة الأولى.
وتابع: أنه في حالة كون فيروس كورونا المستجد من عائلة كورونا ستكون الموجة الثانية ضعيفة، وإذا كان من عائلة الأنفلونزا الموسمية ستكون الموجة الثانية في نفس قوة الأولي، أما إذا كان من عائلة أو مثل إنفلونزا الإسبانية فستكون الموجة الثانية أقوي من الأولى.
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التعليقات على موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو
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