تحت شعار «لا ثقة».. تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان

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تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، ببدء توافد المحتجين على طريق القصر الجمهوري، وتجمعهم رافعين الأعلام اللبنانية.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، جاء ذلك تلبية لدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان "لا ثقة".

كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559 رافعين اليافطات المطالبة بذلك.

ويتزامن تجمع المحتجين مع بدء توافد المسئولين لحضور اللقاء الوطني المنعقد في قصر بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية.

المصدر: وسائل الإعلام اللبنانية

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