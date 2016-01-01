10 أطعمة تقوي الذاكرة وتحارب النسيان



أطعمة تقوي الذاكرة أطعمة تقوي الذاكرة



قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، مجموعة من الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتحارب النسيان، وتساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز.



ونشرت خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة الأطعمة وهي:



1) الإكثار من السردين والتونة لغناهما بـ"الأميجا 3" التي تقوي نشاط المخ، وتزيد الانتباه

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2) الإكثار من وضع البصل بالأطعمة لأنه يساعد على توصيل الأكسجين إلى المخ3) المكسرات تساعد على تقوية الأعصاب عبر تنشيط الموصلات العصبية الضرورية للحصول على المعلومات4) الإكثار من الباذنجان الأسود لغناه بالنياسين الذي يساعد المخ على الاحتفاظ بالمعلومات5) تناول الخضراوات الداكنة اللون لغناها بحمض الفوليك المهم لتنشيط الذاكرة والمخ6) تناول السبانخ كونه يحتوي على فيتامين (K - A) وحمض الفوليك والمنغنيز والحديد التي تساعد على تحسين وظائف المخ ومنع الإصابة بفقدان الذاكرة7) عصير الليمون يساعد على زيادة القدرة على الاستيعاب والانتباه والتركيز، تناول الفاكهة بمختلف أنواعها لما تحويه من عناصر غذائية مهمة لتقوية الذاكرة.8) الشوكولاته من الأغذية المهمة التي تساعد على استرجاع المعلومات9) قلة شرب الماء يزيد من معدلات النسيان؛ حيث يجب أن يتناول الإنسان ما يصل إلى 4 لترات في اليوم لتنشيط الذاكرة وزيادة الانتباه10) تناول منقوع لبان الدكر وحبة البركة والزنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة من كل منها على كوب ماء، ويحلى بملعقة عسل أبيض مرتين في اليوم صباحا ومساء، وبخاصة أيام الامتحانات، لأنه يساعد على التركيز والانتباه وتقوية الذاكرة