كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن سر استمراره مع الزمالك وأسباب متعته وتحقيق بطولات مع الأبيض.
وقال كارتيرون خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي ابراهيم فايق، إن علاقته المميزة بمرتضى منصور رئيس النادي وكذلك وجوده مع الفريق بشكل مستمر يعد الفارق بين ما وجده في الزمالك والأهلي.
وكان كارتيرون سبق وتولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي وصعد مع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 لكن خسر النهائي أمام الترجي التونسي ورحل بعد وداع الفريق لمنافسات البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.
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التعليقات على كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور"
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