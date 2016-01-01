أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحٍ غريب، بعد لقائه والرئيس البولندي أندريه دودا وهو أول رئيس يلتقيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بأنه لا توجد دلائل تؤيد وجود فيروس كورونا في الواقع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره البولندي أن جائحة فيروس كورونا المستجد المستشري حاليًا في الولايات المتحدة، قد انتهت.
وقال ترامب لزائره البولندي في البيت الأبيض:"هذه الزيارة الأولى بعد كوفيد19، بعد بدء الطاعون ، كما أسميه ، ويشرفني أن تكون هنا".
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التعليقات على ترامب: طاعون فيروس كورونا انتهى
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