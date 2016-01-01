اعلنت جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء .
وأكدت الجامعة انه يجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية اتباع هذه النصائح خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .
و تتمثل هذه النصائح فى :
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التعليقات على جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا
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