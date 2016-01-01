جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا

صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلنت جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء .

وأكدت الجامعة انه يجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية اتباع هذه النصائح خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .

و تتمثل هذه النصائح فى :

1- ارتداء الكمامة باستمرار داخل كافة الاماكن العامة و المواصلات و داخل الجامعة
2-تغطية الفم عند العطس و السعال
3- استخدام المطهرات طوال فترة التواجد خارج المنزل
4-الحرص على الغسل المستمر لليدين
5- تطهير الاسطح قبل ملامستها
6- تجنب مخالطة المرضى او المشتبه اصابتهم بالفيروس
7- الحرص على التباعد بين الناس
8-تجنب لمس العين و الفم و الانف طوال فترة التواجد خارج المنزل منعا لانتقال الفيروس
9- الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصحة و الالتزام بها
10- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67568

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager