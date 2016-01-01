جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا



جامعة حلوان جامعة حلوان

اعلنت جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء .



وأكدت الجامعة انه يجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية اتباع هذه النصائح خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .



و تتمثل هذه النصائح فى :

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1- ارتداء الكمامة باستمرار داخل كافة الاماكن العامة و المواصلات و داخل الجامعة2-تغطية الفم عند العطس و السعال3- استخدام المطهرات طوال فترة التواجد خارج المنزل4-الحرص على الغسل المستمر لليدين5- تطهير الاسطح قبل ملامستها6- تجنب مخالطة المرضى او المشتبه اصابتهم بالفيروس7- الحرص على التباعد بين الناس8-تجنب لمس العين و الفم و الانف طوال فترة التواجد خارج المنزل منعا لانتقال الفيروس9- الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصحة و الالتزام بها10- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة