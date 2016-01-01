سهل و لذيذ .. طريقة عمل بودنج التوست والفراولة⠀

بودنج التوست والفراولة
بودنج التوست والفراولة⠀من الحلويات السهلة و اللذيذة التى يمكنك غعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل بودنج التوست والفراولة من مطبخ الشيف منال العالم.
مقادير بودنج التوست والفراولة⠀
12 شريحة توست ⠀
كوب و نصف حليب ⠀
نصف كوب عسل ⠀
ربع كوب ماء الزهر ⠀
حشو بودنج التوست والفراولة
2 كوب قشطة ⠀
نصف كوب فراولة مثلجة ⠀
كوب سكر ناعم بودرة ⠀
-الطبقة العلوية ⠀
كوب كريمة سائلة ⠀
ربع كوب سكر ناعم بودرة ⠀
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لتزيين بودنج التوست والفراولة⠀
فراولة ⠀
طريقة التحضير
-أحضري طبق تقديم شفاف عالي الحافة
-في طبق عميق ضعي الحليب وماء الزهر باستعمال ملعقة خشبية تقلب المواد لتختلط .⠀
-باستعمال سكين منشارية تخلصي من حواف التوست⠀
-الحشو: في طبق عميق ضعي الفراولة والسكرباستعمال شوكة اهرسي الفراولة إلى أن تصبح ناعمة أضيفي القشطة و يقلب
-خذي شريحة توست اغمسي التوست بخليط الحليب ضعي في الطبق كرري مع بقية التوست لتغطي قاع الطبق .⠀
-وزعي ثلث كمية الحشو على التوست في الطبق .
-ضعى شريحة توست ثانية اغمسيها بخليط الحليب ضعي في الطبق ليغطي الحشو وزعي نصف كمية الحشوعلى التوست كرري مع بقية التوست والحشو.⠀
-الطبقة العلوية : في وعاء الخلاط ضعي الكريمة والسكر.
-ثبتي المضرب الشبكي شغلى لمدة 3 دقائق لتحصلي على خليط كريمي، وزعي الخليط على التوست في الطبق غلفي الطبق بقطعة من النايلون ضعي الطبق في البراد لعدة ساعات.
-أخرجي الطبق من الثلاجة تخلصي من النايلون زيني بودنج التوست بالفراولة وقدميه بارد.
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