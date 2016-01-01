سهل و لذيذ .. طريقة عمل بودنج التوست والفراولة⠀



بودنج التوست والفراولة بودنج التوست والفراولة

بودنج التوست والفراولة⠀من الحلويات السهلة و اللذيذة التى يمكنك غعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل بودنج التوست والفراولة من مطبخ الشيف منال العالم.



مقادير بودنج التوست والفراولة⠀

12 شريحة توست ⠀

كوب و نصف حليب ⠀

نصف كوب عسل ⠀

ربع كوب ماء الزهر ⠀



حشو بودنج التوست والفراولة

2 كوب قشطة ⠀

نصف كوب فراولة مثلجة ⠀

كوب سكر ناعم بودرة ⠀

-الطبقة العلوية ⠀

كوب كريمة سائلة ⠀

ربع كوب سكر ناعم بودرة ⠀

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اقرا إيضا ..طريقة عمل توست بالقشطة والموزلتزيين بودنج التوست والفراولة⠀فراولة ⠀طريقة التحضير-أحضري طبق تقديم شفاف عالي الحافة-في طبق عميق ضعي الحليب وماء الزهر باستعمال ملعقة خشبية تقلب المواد لتختلط .⠀-باستعمال سكين منشارية تخلصي من حواف التوست⠀-الحشو: في طبق عميق ضعي الفراولة والسكرباستعمال شوكة اهرسي الفراولة إلى أن تصبح ناعمة أضيفي القشطة و يقلب-خذي شريحة توست اغمسي التوست بخليط الحليب ضعي في الطبق كرري مع بقية التوست لتغطي قاع الطبق .⠀-وزعي ثلث كمية الحشو على التوست في الطبق .-ضعى شريحة توست ثانية اغمسيها بخليط الحليب ضعي في الطبق ليغطي الحشو وزعي نصف كمية الحشوعلى التوست كرري مع بقية التوست والحشو.⠀-الطبقة العلوية : في وعاء الخلاط ضعي الكريمة والسكر.-ثبتي المضرب الشبكي شغلى لمدة 3 دقائق لتحصلي على خليط كريمي، وزعي الخليط على التوست في الطبق غلفي الطبق بقطعة من النايلون ضعي الطبق في البراد لعدة ساعات.-أخرجي الطبق من الثلاجة تخلصي من النايلون زيني بودنج التوست بالفراولة وقدميه بارد.