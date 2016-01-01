من غير كلور.. خليط هائل لتبييض الوسادات والقمصان



خليط هائل لتبييض الوسادات والقمصان خليط هائل لتبييض الوسادات والقمصان

تنظيف الملابس البيضاء والوسادات وغيرها من تفاصيل المنزل يبدو أمر صعب بالنسبة للكثير من النساء خاصة وأن الأبيض يشوبه الإصفرار بعد فترة من الاستخدام مثل القمصان البيضاء التي نرتديها ومع التعرق يصبح منطقة الإبطين تميل للأصفر ويصعب التلخص من هذا اللون حتى مع الغسيل العادي .



نصح موقع houseandgarden بخليط هائل يساعدك في استعادة اللون الأبيض للقمصان و الوسادات وغيرها ، وهو :



المكونات

200 جرام من صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم"

فنجان خل أبيض

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استخدمي المنظف الخاص بك كما اعتدتيكمية من الماءالطريقةفي الماء الساخن ضيفي مسحوق الغسيل مع الخل وبيكربونات الصوديوم وانقعي القمصان والمفارش والمناشف ذات اللون الابيض وانقعيها لمدة ساعة ثم اشطفيها جيدايمكنك فرك المنطقة الصفراء في القمصان بهذا الخليط حتى تلاحظين الفرق .