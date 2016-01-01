شاهد.. حيلة سريعة لتقشير البيض في 3 ثوان

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حيلة سريعة لتقشير البيض في 3 ثوان

فوائد البيض للكبار والصغار تجعلنا لا نستغنى عنه ونجعله أكلة أساسية على الإفطار والعشاء، فهو صحي ومغذي وغني بالكالسيوم والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة، لكن تقشير البيض بمجرد سلقه قد يحتاج مزيدا من الوقت نظرًا لصعوبة تقشير البيضة وهي ساخنة ، وبالتالي نتركها حتى تبرد ثم نبدأ التقشير .

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ويمكنك تقشير البيض في 3 ثوان فقط بحيلة سهلة وسريعة قدمها موقع houseandgarden، إليكي الخطوات :

1- قومي بسلق البيض بالشكل المعتاد

2- ضعي البيضة في كوب وضعي عليها قليل من الماء

3- غطي الكوب بيدك وقومي بتحريكها سريعا لمدة ثواني

4- بعدها ستلاحظين فصل القشرة بالكامل عن البيضة .
إليكي الفيديو ..

المصدر: موقع houseandgarden

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