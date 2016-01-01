بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب



طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

يمكن لأي شخص أن يصاب بـ الجرب ، حيث ينتشر عادة عن طريق الاتصال المباشر من الجلد إلى الجلد مع شخص مصاب، ويمكن أن يأتى الجرب في أي مكان على الجسم.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الجرب...



- نبات نيم

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يحتوي النيم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Transactions التابعة للجمعية الملكية للطب الاستوائي والنظافة، بأن النيم يساعد فى التخلص من الجرب والجراثيم بشكل فعال.اقرأ ايضًا | بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب- زيت شجرة الشاييحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ومبيد للجراثيم ومضاد للحكة (يخفف من الحكة) ، والتي تم استخدامها كعلاج موضعي فعال للجرب، وجدت دراسة أن خمسة في المائة من زيت شجرة الشاي فعال في علاج الجرب .- زيت القرنفليحتوي زيت القرنفل على خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات ومضاد للبكتيريا، ويمكن أن تساعد الخصائص القاتلة للأوجينول ، وهو مكون نشط في زيت القرنفل ، في علاج الجرب.- الصبارالألو فيرا يمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة ، مضادة للبكتيريا ، مهدئة وتبريد، وجدت دراسة أجريت في عام 2009 أن جل الصبار أظهر فعالية مماثلة مثل بنزيل بنزوات (دواء وصفي شائع للجرب) في علاج الجرب.