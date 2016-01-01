يعتبر القرنفل من أكثر أنواع التوابل الصحية وله قدرة على علاج العديد من المشاكل الصحية ، فلا يخلو أي مطبخ من أعواد القرنفل لكن يمكن استخدامه في استخدامات أخرى صحية .
مضغ القرنفل قبل النوم أو على الريق من أكثر العادات المهملة التي يغفلها الكثير ، لكن جسدك بالطبع يحتاج لهذه العادة ، للاستفادة بـ فوائد القرنفل ، إليك فوائد مضغ القرنفل يوميًا بحسب موقع healthline:
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التعليقات على للسكري والمناعة والأسنان .. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل يومياً
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