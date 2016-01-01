للسكري والمناعة والأسنان .. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل يومياً

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فوائد مضغ القرنفل


يعتبر القرنفل من أكثر أنواع التوابل الصحية وله قدرة على علاج العديد من المشاكل الصحية ، فلا يخلو أي مطبخ من أعواد القرنفل لكن يمكن استخدامه في استخدامات أخرى صحية .

مضغ القرنفل قبل النوم أو على الريق من أكثر العادات المهملة التي يغفلها الكثير ، لكن جسدك بالطبع يحتاج لهذه العادة ، للاستفادة بـ فوائد القرنفل ، إليك فوائد مضغ القرنفل يوميًا بحسب موقع healthline:

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1- القرنفل علاج فعال لألام والتهابات الأسنان واللثة ، لأنه يحتوي على مادة الأوجينول التي تعتبر مطهرا طبيعيا قويا.

2- القرنفل يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم نظرًا لاحتوائه على المنجنيز.

3-القرنفل يقوي المناعة فهو يعمل على زيادة كرات الدم البيضاء ويقلل من التهابات الجسم مما يؤثر على قدرة المناعة.

4-مضغ القرنفل على الريق يقلل من الشعور بالغثيان.
5- مضغ القرنقل مفيد للجهاز الهضمي و يحمي من الإمساك.

المصدر: موقع healthline

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