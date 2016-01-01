صحة الرجل.. كيف تحمي نفسك من ضعف الأعصاب؟

ضعف الأعصاب مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، وهي تعني وجود بعض الاضطرابات العصبية، وقد يكون هذا الضعف مؤقت ويسهل علاجه، أو ضعف دائم نتيجة بعض الأمراض .
قدم موقع thehealthy عدة نصائح لـ تقوية الأعصاب للرجال ، مع التوقف عن بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على قوة الأعصاب والعضلات ,, إليك أهم النصائح :
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