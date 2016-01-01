صحة الرجل.. كيف تحمي نفسك من ضعف الأعصاب؟



ضعف الأعصاب ضعف الأعصاب

ضعف الأعصاب مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، وهي تعني وجود بعض الاضطرابات العصبية، وقد يكون هذا الضعف مؤقت ويسهل علاجه، أو ضعف دائم نتيجة بعض الأمراض .



قدم موقع thehealthy عدة نصائح لـ تقوية الأعصاب للرجال ، مع التوقف عن بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على قوة الأعصاب والعضلات ,, إليك أهم النصائح :



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1- توقف عن التدخين فهو له تأثير سلبي مباشر على الجهاز العصبي2- تناول المكملات الغذائي للمغنيسيوم والزنك وأوميجا 33- تجنب تناول أي أدوية دون استشارية الطبيب لأن هناك بعض الأدوية لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي4- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية حتى في المنزل، لأنها مفيدة لصحة العضلات و الأعصاب5- تناول المشروبات الدافئة المفيدة للجهاز العصبي مثل الشاي الأخضر وشاي البابونج .