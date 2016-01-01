صحة الرجل.. كيف تحمي نفسك من ضعف الأعصاب؟

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ضعف الأعصاب

ضعف الأعصاب مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، وهي تعني وجود بعض الاضطرابات العصبية، وقد يكون هذا الضعف مؤقت ويسهل علاجه، أو ضعف دائم نتيجة بعض الأمراض .

قدم موقع thehealthy عدة نصائح لـ تقوية الأعصاب للرجال ، مع التوقف عن بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على قوة الأعصاب والعضلات ,, إليك أهم النصائح :

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1- توقف عن التدخين فهو له تأثير سلبي مباشر على الجهاز العصبي

2- تناول المكملات الغذائي للمغنيسيوم والزنك وأوميجا 3

3- تجنب تناول أي أدوية دون استشارية الطبيب لأن هناك بعض الأدوية لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي

4- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية حتى في المنزل، لأنها مفيدة لصحة العضلات و الأعصاب
5- تناول المشروبات الدافئة المفيدة للجهاز العصبي مثل الشاي الأخضر وشاي البابونج .

المصدر: موقع thehealthy

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