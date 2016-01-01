

أخطاء يومية يرتكبها قائد السيارة تهدد حياته أخطاء يومية يرتكبها قائد السيارة تهدد حياته

يقوم عدد كبير من السائقين ببعض الأخطاء بشكل يومي قد تعرضه لأخطار كبيرةتصل إلى تهديد حياته.



كما أن قلة الخبرة قد تساهم في حدوث هذه الأخطاء خاصة وأن قيادة السيارة بشكل مستمر يكسب قائدها خبرات متراكمة.



وحدد خبراء السيارات بعض الأخطاء التي يقوم بها قائد السيارة ومن الممكن أن تتسبب في وقوع حوادث أو أعطال وقد تؤدي أيضاً إلى تلف المحرك أو أجزاء مهمة داخلية في المركبة.

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لمس المكابح اليدوية أثناء القيادةأحد أكثر الأخطاء الشائعة انتشاراً هي لمس قائد السيارة المستمر للمكابح اليدوية أو استناده عليها.ويتسبب الضغط على المكابح اليدوية أو التحميل بوزن الجسد عليها في ضغط على صندوق السرعات وهو ما يؤدي إلى احتكاك بين أجزاء السيارة الداخلية.ولذلك فمن الأفضل أن يضع قائد السيارة كلتا اليدين على عجلة القيادة للتحكم في السيارة بشكل أفضل ودون أن تقع أضرار جراء لمس فرامل اليد.إهمال خزان الوقوديقوم قطاع من أصحاب السيارات بتركها دون أن تعمل لفترات طويلة بسبب اعتماده على مواصلات تخص عمله أو بسبب عدم خروجه لأماكن بعيدة عن المنزل وذلك يؤدي إلى تراكم الأتربة داخل خزان الوقود بسبب إهماله.وبسبب تراكم الأتربة داخل خزان الوقود يحدث تآكل يتسبب في عدة مشكلات منها وجود ترسبات في الوقود تفسد فلتر البنزين وكذلك قد تتسرب وتصل إلى المحرك.الضغط المستمر على المكابحيضغط بعض المبتدئين على المكابح بشكل عفوي بسبب الخوف من سرعة السيارة أو الرغبة في السير بسرعات بطيئة لتجنب وقوع الحوادث.ولكن الضغط المستمر على المكابح دون الحاجة الضرورية لذلك يتسبب مع الوقت إلى تآكل قرص المكابح وهو ما سيقلل من كفاءته في إيقاف السيارة خاصة مع إهمال إجراء الصيانة الدورية له.تجاهل الأصوات غير الطبيعية الصادرة من السيارةتظهر أحيانا بعض الأصوات غير المعتادة من السيارة أثناء عملها ويتجاهلها البعض بسبب استمرار عمل المركبة دون وجود مشكلة ظاهرية في الأداء في هذا الوقت.ومع استمرار التحرك بالسيارة في ظل وجود هذه الأصوات غير الطبيعية يحدث تلف في الأجزاء الداخلية التي بها المشكلة وقد تصل إلى تلف المحرك وهو ما يعني توقف السيارة عن العمل ودفع مبالغ باهظة من أجل إصلاحها.ولذلك فيجب على قائد السيارة ألا يتكاسل عن الذهاب بها إلى الصيانة الدورية بالإضافة إلى ملاحظة ظهور أي شيء غريب أو غير معتاد على السيارة سواء في حركتها أو في الأصوات الصادرة منها أثناء استخدامها.