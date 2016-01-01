أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 موديل 2020 في مصر
أعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن توفير سيارة راف 4 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv لعملاءها في مصر بفئتين، علماً بأن سيارة راف 4 لا تتوفر في المعارض والأسواق المصرية ولكن تستوردها شركة تويوتا إيجيبت بالطلب عند حجزها من جانب العملاء.
ويرصد "عالم السيارات" أهم مواصفات وأسعار راف 4 التي تتوفر بها في مصر، وهي كالتالي:
الأسعار
تتوفر تويوتا راف 4 للعملاء في مصر بفئتين أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
راف 4 "full option"
1,650,000
راف 4 "high line"
1,750,000
ويرجع السبب وراء السعر المرتفع لتويوتا راف 4 في السوق المصري، أن السيارة مستوردة من اليابان، لذلك لا تخضع للإعفاءات الجمركية، ونظراً لمحركها ذو السعة اللترية التي تصل إلى 2500 سي سي، يتم فرض ضريبة جمركية عليها بقيمة 280% من سعرها الأصلى وهذا هو السر وراء الارتفاع في سعرها في السوق المصري مقارنة بسعرها في أسواق أخرى.
الأبعاد
الطول
4950 مم
العرض
1980 مم
الارتفاع
1510 مم
قاعدة العجلات
2850 مم
سعة خزان الوقود
55 لتر
الوزن الكلي للسيارة
2160 – full option
2200- high line
الأداء والمحرك
تأتي تويوتا راف 4 بمحرك 4 سلندر سعته 2500 سي سي، يولد قوة قدرها 203 حصان، وأقصى عزم دوران 243نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، وتأتي بنظام دفع رباعي للعجلات.
مواصفات الأمان والسلامة
تأتي تويوتا راف 4 بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة مثل وجود نظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام مؤازرة صعود المرتفعات، بالإضافة إلى فرامل ركن كهربية، سيطرة مكابح، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام الحماية ضد السرقة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وركب السائق، كما توجد بالسيارة وسائد هوائية جانبية وستارة جانبية.
التجهيزات والكماليات
تأتي تويوتا راف 4 بالعديد من التجهيزات والمواصفات القياسية والكماليات مثل وجود مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مصابيح ليد أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة المهام ثلالثية الأذرع ومكسوة بالجلد، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أوتوماتيكية بضغطة واحدة، مكيف هواء أوتوماتيك مزدوج المناخ، بلوتوث، مدخل USB، DVD، 6 سماعات، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، كاميرا ركن خلفية، مرآة داخلية كهربائية أوتوماتيك، شاحن هواتف لاسلكي، حساس مطر أوتوماتيك، مقاعد جلد، شاشة عرض معلومات 4.2 بوصة، مخرج كهرباء 12 فةلت 2 أمامي وواحد خلفي، ريموت كنترول غلق أوتوماتيك مع السرعة، مفتاح بصمة للسائق والراكب وصندوق الأمتعة، مرايات جانبية كهربائية وإشارات كهربائية، مرايات ضم كهربائية وتسخين ضباب، حساسات ركن أمامية وخلفية، عوارض سقف، جناح خلفي، فتحة سقف، باور ستيرينج، وجنوط رياضية 18 بوصة.
تويوتا راف "High line"
تتميز الفئة الأعلى من تويوتا راف 4 بمقاعد جلد بخاصية التبريد والتسخين، وأضواء نهارية ليد، وداعم فقرات القطانية لكرسي السائق وذاكرة لكرسي السائق، وشاشاة عرض معلومات أكبر بمقاس 7 بوصة، وجناح خلفي +paint، وفتحة سقف +wide.
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