

إطلاق نيسان كيكس موديل 2021 الفيس ليفت فى اليابان إطلاق نيسان كيكس موديل 2021 الفيس ليفت فى اليابان

كشفت شركة نيسان عن الفيس ليفت الجديد من سيارة كيكس والتي ستُطرح للبيع في 30 من يونيو القادم بسعر يبدأ من 24,845 دولار أمريكي (أي ما يعادل 401,497 جنيهًا مصريًا بدون جمارك أو ضرائب) في السوق الياباني، إليك مواصفات السيارة الجديدة.



وقدمت نيسان كيكس موديل 2021 في تايلاند بمحركات كهربائية تستمد قوتها من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 1.57 كيلو وات في الساعة، ويدعمها في ذلك محرك بنزين ثلاثي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا، وتبلغ الطاقة الإجمالية للسيارة نحو 127 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 260 نيوتن.متر، ويمكن للسائق الاختيار من بين أربعة أوضاع تشغيل للسيارة وهي العادي وإس وإيكو وإي في.



ويقول أساكو هوشينو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان أن سيارة كيكس الجديدة ستقدم تجربة قيادة جديدة تمامًا إلى قطاع سيارات SUV الذي يزداد شعبية في السوق الياباني، ومن بين الكثير من الأفكار الرائدة التي ألهمت نيسان، ستكون النسخة الجديدة تجربة مثيرة للعديد من المستهلكين.

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ويتم تقديم كيكس موديل 2021 بنظام قيادة شبه مستقل "برو بايلوت" والذي يسهل التنقل اليومي من خلال مساعدة السائقين على الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات التي تسير أمامك، وضبط تواجد السيارة في الحارات المرورية مع استخدام المكابح عند الضرورة، وتحتوي جميع الطرز على نظام مكابح يُستخدم في حالات الطوارىء ومساعد الاتصال بالطوارىء.وتتوفر نيسان كيكس الجديدة في 13 لون خارجي مختلف من بينهم أربعة خيارات ثنائية اللون، وتأتي كيكس الجديدة في تصميم محدث يتضح من الشبكة الأمامية الأكبر والمصابيح الأمامية الأنحف والمصابيح الخلفية المعدلة، ومن الداخل تتميز بوجود لوحة جديدة للعدادات، مع نظام معلومات وترفيه 7 بوصة تقدم بشكل قياسي مع شاشة 8 بوصة اختيارية.ولم تعلن نيسان حتى الآن عن الأسعار الكاملة لسيارة نيسان كيكس الجديدة، لكن من المتوقع إطلاق السيارة في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات الداخلية والخارجية حيث تبدأ أسعار النسخة الحالية من 18,870 دولار أمريكي للفئة S ونحو 20,500 دولار أمريكي للفئة SV ونحو 21,120 دولار أمريكي للفئة SR.