الولايات المتحدة: 37% من البالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي

أفادت دراسة طبية أمريكية حديثة شارك فيها باحثون من كلية الطب جامعة واشنطن، بأن ما يصل إلى 37% من جميع البالغين الأمريكيين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مما يضعهم في خطر متزايد لأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية، مشيرة إلى أن مايقرب من نصف البالغين فى الولايات المتحدة الذين تتخطى أعمارهم الستين عاما، يعانون من هذه الحالة الصحية.
وتعد "متلازمة التمثيل الغذائي" مجموعة من الحالات تضم ضغط الدم المرتفع، وارتفاع مستوى السكر في الدم، والدهون الثلاثية في الجسم والكوليسترول غير الطبيعي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النمط الثاني.
وقال الدكتور روبرت وونج أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ستانفورد، إن انتشار متلازمة التمثيل الغذائي ما يزال في ازدياد في الولايات المتحدة، مضيفا: "تؤكد نتائجنا أهمية زيادة الوعي بقضية الصحة العامة هذه ، وتسليط الضوء على حاجة المرضى ومقدمي الرعاية للعمل معًا بشكل استباقي وفعال للكشف عن الأمراض المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين و ارتفاع الكوليسترول".
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