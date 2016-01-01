علامة في الجسم تدل على إصابتك بالسرطان: احذر منها

حذرت الدكتورة يلينا سميرنوفا، إخصائية الأورام الخبيثة، من خطورة الثؤلول التناسلي. الذي يتراوح حجمه ما بين 1 ملليمتر وحتى بضعة سنتيمترات.
والثؤلول التناسلي، عبارة عن ثؤلول أحادي مدبب، وعادة عديم اللون. ولا تظهر له أي أعراض في المراحل الأولى من ظهوره. لذلك لا يهتم بها الشخص في أحيان كثيرة.
ويصيب الثؤلول التناسلي في البداية المنطقة التناسلية، وأحيانا ينتشر في أماكن مختلفة في الجسم. وتنشأ هذه الثآليل نتيجة إصابة الجسم بفيروس الورم الحليمي البشري حسب «روسيا اليوم».
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