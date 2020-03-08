

البترول: مد فترة تلقي العروض في مزايدة التنقيب عن الذهب البترول: مد فترة تلقي العروض في مزايدة التنقيب عن الذهب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مد فترة تلقي العروض في مزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية لمدة شهرين، حتى الثلاثاء 15 من سبتمبر المقبل.



وأضافت الوزراة، في بيان علها اليوم ، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، واتخاذ مصر إجراءات احترازية من حظر تجوال ووقف لرحلات الطيران، أدى إلى عدم قدرة الشركات العالمية على تقديم عروض المزايدة لكي تتيح الفرصة لتقديم بصورة أكبر لتقديم بالمزايدة.



وذكر أن، شركات تعدين عالمية أبدت رغبة في التقديم بمزايدة التنقيب عن الذهب في المناطق المطروحة بالصحراء الشرقية.

وأوضحت البترول، أن المناطق المطروحة بالمزايدة في خريطة الذهب أجريت عليها دراسات وأعدت بيانات دقيقة عن المساحات والاحتمالات المتاحة بكل بلوك.وأكد توافق شركات التعدين العالمية والجهات المختصة حول تلك الآلية لطرح مزايدات الذهب، بدلاً من النظام القديم لاقتسام الإنتاج وفترات استرداد التكاليف.وفقا لنظام الطرح فى هذه المزايدة يتم تحصيل نحو 5 آلاف جنيه قيمة إيجارية سنوية عن كل كيلومتر مربع ، تسددها الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية .وتلتزم الشركات بسداد القيمة الإيجارية للمساحة التي حصلت على رخصة بحث عن الذهب بها طوال فترة الاستكشاف، وعند تحقيق كشف تجاري وإصدار اتفاقية إنتاج يتم وقف القيم الإيجارية والتحول لنظام الإتاوات والضرائب ونسبة المشاركة.ويتضمن النظام الجديد لمزايدات الذهب تحصيل إتاوة بحد أدنى 5% من الإنتاج فور بدء عمليات إنتاج الذهب من منظقة الامتياز، مع تطبيق الضرائب على الإنتاج من أول يوم بنسبة 22.5% إضافة إلى 15% نسبة مشاركة لهيئة الثروة المعدنية.



