واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وزادت بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، بعد ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بشكل كبير وتسجيلها معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.
وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية زيادة الأسعار العالمية الذهب نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجوء المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن، وبلغت قيمة الزيادة نحو 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب عالميآ ارتفعت إلي أعلي مستوي لها في ٨ سنوات لتصل إلي 1776 دولار للأوقية بفعل تخوف المسئولين من موجة جديد لفيروس كورونا، بجانب انخفاض أسعار النفط بفعل ترتفاع المخزون بأمريكا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الذهب اليوم.. تسجل أعلى مستوى محلي على الإطلاق.. والعيار يقفز 17 جنيها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق