

أسعار الذهب اليوم.. تسجل أعلى مستوى محلي على الإطلاق.. والعيار يقفز 17 جنيها أسعار الذهب اليوم.. تسجل أعلى مستوى محلي على الإطلاق.. والعيار يقفز 17 جنيها

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وزادت بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، بعد ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء بشكل كبير وتسجيلها معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين على خلفية زيادة الأسعار العالمية الذهب نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجوء المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن، وبلغت قيمة الزيادة نحو 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب عالميآ ارتفعت إلي أعلي مستوي لها في ٨ سنوات لتصل إلي 1776 دولار للأوقية بفعل تخوف المسئولين من موجة جديد لفيروس كورونا، بجانب انخفاض أسعار النفط بفعل ترتفاع المخزون بأمريكا.

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وأضاف ايهاب واصف، أن تقرير لمنظمة التجارة العالمية أكد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وصل إلي 18.5%، بجانب ظهور موجة ثانية من فيروس الكورونا، أدى إلي وجود اتجاه عالمي عام للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.وأكد أن تراجع اسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مرة أخرى وتأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي والمستثمرون يهرعوا لشراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار في البورصات العالمية.وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 797 جنيها، وعيار 18 نحو 684 جنيه، وعيار 24 نحو 911 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6376 جنيها.وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة الماضية بقيمة بلغت نحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.