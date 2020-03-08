

كيف ستطبق المطاعم والكافيهات نسبة الـ 25%؟.. رئيس الشعبة يجيب كيف ستطبق المطاعم والكافيهات نسبة الـ 25%؟.. رئيس الشعبة يجيب

قال محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار الحكومة بإعادة فتح المطاعم بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية غير مربح للمطاعم، لكنه سيحافظ على العمالة المتوقفة منذ بداية الأزمة.



وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن نشاط المطاعم يعمل به أكثر من 3 ملايين عامل، وان القرار جاء لمصلحتهم في الأساس.



وقال إن أصحاب امطاعم لن يحققوا مكاسب أو أرباح من العودة بنسبة 25%، لكنها ستكون بداية للعودة بشكل كامل مع مرور الأزمة.

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وقررت الحكومة، إعادة فتح الاقتصاد بشكل أكبر اعتبارا من يوم السبت المقبل، وإلغاء حظر التجوال، واستئناف فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة 10 مساء، ولكن بنسبة 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد ساعات عمل المحلات التجارية لتغلق في التاسعة مساء بدلا من 5 مساء.وقال إمبابي إن تطبيق نسبة الـ 25% يعني أن "المطعم أو الكافيه الذي يحتوي على 20 ترابيزة سيقلص عددهم إلى 5 ترابيزات، ويسمح بدخول زوار جدد كلما فرغ مكان بداخل المطعم، أي أنه سيعمل بنظام الحجز تليفونيا، أو قائمة الانتظار".وأضاف أن قرار الحكومة بالعمل بنسبة 25% سيكون مراقبا عن طريق وزارة السياحة، وذلك في المطاعم والكافيهات المرخصة، عن طريق لجان تفتيش.وقال إن الرقابة ستكون مشروطة، بأن يقوم مدير المحل بالتوقيع على إقرار، بأن المحل سيعمل طبقا للشروط التي أقرتها الحكومة، وإنه في حال مخالفة ذلك سيغلق المطعم، وتلغى رخصة المدير.وأضاف إمبابي أن هناك نوع أخر من الرقابة، وهو وعي المواطن الذي أصبح يدرك خطورة الأماكن المزدحمة، وذلك في الأماكن غير الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة، وأعطت لهم الوزارة مهلة لتوفيق أوضاعهم.