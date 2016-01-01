أعلنت المحكمة الإيرانية العليا، عن تأييد حكم الإعدام ضد ثلاثة شباب إيرانيين، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام.
ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، كشف أحد المحامين في القضية، أن أحكام الإعدام صادرة ضد كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، بعد اتهامهم بالقيام بأعمال شغب وإثارة العنف في الاحتجاجات الأخيرة.
وأبدى المحامي المطلع على القضية، أمله في أن يتمكن فريق المحامين المكون من ثلاثة أعضاء من تغيير هذه العقوبة من خلال إعادة المحاكمة.
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التعليقات على تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين
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