تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

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إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

أعلنت المحكمة الإيرانية العليا، عن تأييد حكم الإعدام ضد ثلاثة شباب إيرانيين، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام.

ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، كشف أحد المحامين في القضية، أن أحكام الإعدام صادرة ضد كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، بعد اتهامهم بالقيام بأعمال شغب وإثارة العنف في الاحتجاجات الأخيرة.

وأبدى المحامي المطلع على القضية، أمله في أن يتمكن فريق المحامين المكون من ثلاثة أعضاء من تغيير هذه العقوبة من خلال إعادة المحاكمة.

ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء الشباب يقبعون في ظروف سيئة في السجن مع عشرات المواطنين المعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نوفمبر الماضي بسبب زيادة أسعار البنزين.

يذكر أن الشابين سعيد تمجيدي ومحمد رجبي قد هربا إلى تركيا بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن الإيرانية، وقدما طلب لجوء سياسي لكن الشرطة التركية ألقت القبض عليهما وسلمتهما لطهران.

المصدر: وكالة "هرانا"

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