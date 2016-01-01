بالصور.. الأهلي يستأنف تدريباته لأول مرة في زمن كورونا

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صورة الخبر: الأهلي يستأنف تدريباته
الأهلي يستأنف تدريباته

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا قبل ما يقرب من 3 أشهر.

وقسم الأهلي لاعبيه إلى مجموعتين حيث بدأ تدريب المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، بينما ستتدرب المجموعة الثانية في العاشرة والنصف، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام بالأهلي التدريبات في غياب المدير الفني رينيه فايلر الذي يتواجد في سويسرا حاليا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

وتم تطهير ملعب التتش قبل انطلاق المران، ثم بدأ الفريق بتدريبات تأهيلية وتمارين خفيفة بالكرة.

صورة الخبر: الأهلي يستأنف تدريباته

صورة الخبر: الأهلي يستأنف تدريباته

المصدر: kooora

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