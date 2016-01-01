6 إصابات بكورونا في الدوري المصري

آخر الأخباراخبار الرياضة › 6 إصابات بكورونا في الدوري المصري

صورة الخبر: الدوري المصري
الدوري المصري

أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في أندية الدروي الممتاز.

وجاء ظهور الحالات في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته فرق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

وخضعت جميع فرق الدوري الممتاز للكشف المبكر عن فيروس كورونا باستثناء الزمالك والإسماعيلي وإف سي مصر.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 6 إصابات بكورونا في الدوري المصري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15305

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager