6 إصابات بكورونا في الدوري المصري

أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في أندية الدروي الممتاز.
وجاء ظهور الحالات في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته فرق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.
وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.
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