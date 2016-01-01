يستهدف بيراميدز التعاقد مع ثنائي الزمالك، في الموسم المقبل، حيث تجري اتصالات مكثفة بين الناديين، من أجل إبرام صفقة تبادلية.
وعلم "كووورة" من مصدر داخل بيراميدز، أن النادي طلب التعاقد مع أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر الزمالك المعار إلى سموحة حاليا، وقلب الدفاع محمد عبد الغني، مقابل انضمام عبد الله بكري ورجب بكار للقلعة البيضاء.
وأصبح في حكم المؤكد، عدم تجديد إعارة أبو الفتوح إلى سموحة، بسبب خلافات بين النادي السكندري والزمالك، في الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب مرشح للعودة للفريق الأبيض، في الموسم المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بيراميدز يفاوض الزمالك حول صفقة تبادلية مزدوجة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق