بيراميدز يفاوض الزمالك حول صفقة تبادلية مزدوجة

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بيراميدز يفاوض الزمالك

يستهدف بيراميدز التعاقد مع ثنائي الزمالك، في الموسم المقبل، حيث تجري اتصالات مكثفة بين الناديين، من أجل إبرام صفقة تبادلية.

وعلم "كووورة" من مصدر داخل بيراميدز، أن النادي طلب التعاقد مع أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر الزمالك المعار إلى سموحة حاليا، وقلب الدفاع محمد عبد الغني، مقابل انضمام عبد الله بكري ورجب بكار للقلعة البيضاء.

وأصبح في حكم المؤكد، عدم تجديد إعارة أبو الفتوح إلى سموحة، بسبب خلافات بين النادي السكندري والزمالك، في الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب مرشح للعودة للفريق الأبيض، في الموسم المقبل.

ويترقب مسؤولو بيراميدز الرد النهائي لإدارة الزمالك، بخصوص التعاقد مع اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع، في الدوري المصري الممتاز، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بيراميدز ثالثا بـ32 نقطة.

المصدر: elbalad

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