أول تعليق برلماني مصري على تصريحات المعلم

في تعليق خاص لـRT عبر عضو البرلمان المصري اللواء بالمخابرات الحربية تامر الشهاوي عن تقدير مصر لتصريحات وزير الخارجية السوري التي أكد فيها استعداد دمشق لتقديم أي دعم للقاهرة.
وقال الشهاوي، وهو عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن الشعبين المصري والسوري "تشابكا لسنوات طويلة وتعاونا في الصراع العربي الإسرائيلي... ومصر تعتبر أن استقرار سوريا ووحدتها من مرتكزات الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء".
وأضاف: "حتى لو اختلفت الرؤى أحيانا وفق التقديرات السياسية لكل دولة، ولكن يظل دائما هذا الرابط التاريخي الذي يربط بين الدولتين الإقليميتين العربيتين الكبيرتين اللتين كانتا دولة واحدة وعلما واحدا وجيشا واحدا ويحكمها مصير واحد".
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