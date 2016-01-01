شاهد.. دمشق: إذا كان الأشقاء في مصر بحاجة لمساعدة منا فنحن جاهزون

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صورة الخبر: وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن دمشق تؤكد دعمها "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر ولتحركات القاهرة تجاه الوضع الليبي.

وأضاف المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم أن بلاده تدعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا وتؤكد حرصها على وحدة وسيادة الأراضي اللليبية.

واكد وزير الخارجية السوري أن دمشق "تقف إلى جانب الأشقاء في مصر العربية من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي.. وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري فنحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا"

من جانب آخر نوه المعلم بأن "تركيا تغزو شمال العراق وتنقل المرتزقة" إلى ليبيا وتحتل أراضي في سوريا وتريد إعادة الأطماع العثمانية.

المصدر: RT

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