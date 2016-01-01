باريس سان جيرمان: اكتشفنا إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

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باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اكتشاف إصابة أربعة أفراد من قوامه، منهم ثلاثة لاعبين والأخير مدرب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ونشر باريس بيانًا رسميًا عبر موقعه، أوضح خلاله إجراء أفراد الفريق والإطار الفني لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس، الإثنين.

وأشار باريس إلى أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصابًا بفيروس كورونا أثناء فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير معديين وبإمكانهم التواجد في التدريبات.

ولم يعلن نادي العاصمة الفرنسية عن أسماء اللاعبين أو المدرب الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس المنتشر حول العالم حاليًا.

وشدد باريس في ختام البيان، أن الفحوصات بدأت من الأمس ومستمرة حتى غدًا، الأربعاء، قبل بدء التدريبات في مجموعات صغيرة يوم الخميس القادم وفقًا للبروتوكول الطبي.

الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية سبق وأن أوقفت النشاط الرياضي في فرنسا، قبل أن يقرر الاتحاد المحلي إنهاء منافسات الدوري وإعلان باريس بطلًا له.

المصدر: yallakora

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