أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اكتشاف إصابة أربعة أفراد من قوامه، منهم ثلاثة لاعبين والأخير مدرب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
ونشر باريس بيانًا رسميًا عبر موقعه، أوضح خلاله إجراء أفراد الفريق والإطار الفني لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس، الإثنين.
وأشار باريس إلى أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصابًا بفيروس كورونا أثناء فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير معديين وبإمكانهم التواجد في التدريبات.
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التعليقات على باريس سان جيرمان: اكتشفنا إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا
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