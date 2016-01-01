أكدت تقارير صحفية بريطانية، أنه هناك اتجاها لتغيير ملعب مباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، يوم الخميس المقبل.
وذكرت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية، أنه من الممكن إقامة تلك المباراة في ملعب محايد لدواعي أمنية وتتعلق بالسلامة، حيث سيتم مناقشة مسألة تغيير ملعب المباراة يوم الخميس المقبل بحسب المتحدث الرسمي لمدينة مانشستر.
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التعليقات على لدواع أمنية .. اتجاه لتغيير ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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