لدواع أمنية .. اتجاه لتغيير ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي



مانشستر سيتي وليفربول مانشستر سيتي وليفربول

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أنه هناك اتجاها لتغيير ملعب مباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، يوم الخميس المقبل.



وذكرت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية، أنه من الممكن إقامة تلك المباراة في ملعب محايد لدواعي أمنية وتتعلق بالسلامة، حيث سيتم مناقشة مسألة تغيير ملعب المباراة يوم الخميس المقبل بحسب المتحدث الرسمي لمدينة مانشستر.

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وبشكل كبير فمن الممكن أن يتم تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، فمن المتوقع أن يفوز رفاق محمد صلاح على كريستال بالاس في البريميرليج غدًا، وكذلك مانشستر سيتي على تشيلسي، لذا فسيحتاج ليفربول نقطة وحيدة من مباراة السيتيزينز على ملعب الاتحاد للتتويج بشكل رسمي باللقب.ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 20 نقطة.