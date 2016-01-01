تحتاج كل ام إلى تغذية طفلها على أكمل وجه وبالأخص الطفل ذات عمر العامين، لذلك يقدم موقع هيلثي وجبة متكاملة للأطفال مكونة من الفاكهة المجففة، حيث يمكنك إضافة هذه الوصفة إلى خطة الإفطار لطفلك، تحتوي الوجبة على الشوفان عالي الألياف مع الفواكه المجففة ، وهو مصدر المغذيات الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا.
سوف تحتاج:
1 كوب شوفان ملفوف
½ كوب مسحوق فواكه مجففة
1 ملعقة صغيرة أو معجون الزبيب
ماء
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وجبة مغذية للأطفال.. طريقة عمل عصيدة الشوفان والفواكه المجففة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق