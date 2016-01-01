وجبة مغذية للأطفال.. طريقة عمل عصيدة الشوفان والفواكه المجففة

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عصيدة الشوفان والفواكه المجففة

تحتاج كل ام إلى تغذية طفلها على أكمل وجه وبالأخص الطفل ذات عمر العامين، لذلك يقدم موقع هيلثي وجبة متكاملة للأطفال مكونة من الفاكهة المجففة، حيث يمكنك إضافة هذه الوصفة إلى خطة الإفطار لطفلك، تحتوي الوجبة على الشوفان عالي الألياف مع الفواكه المجففة ، وهو مصدر المغذيات الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا.

سوف تحتاج:

1 كوب شوفان ملفوف
½ كوب مسحوق فواكه مجففة
1 ملعقة صغيرة أو معجون الزبيب
ماء

طريقة عمل عصيدة الفاكهة المجففة للأطفال..

اغسل الشوفان الملفوف في الماء الجاري.
خذ مقلاة مسطحة وأضف ثلاثة أكواب من الماء.
بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان ، أضف مسحوق الفواكه الجافة والشوفان إليه.
اطهيه على نار متوسطة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. عندما يبدأ الخليط في الفقاعة ، اخفض اللهب واطهيه على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أخرى.
نسكب العصيدة في وعاء التقديم. اخلطي مسحوق الجاجري أو هريس الزبيب وامزجي جيدًا.
قدميها ساخنة أو دعيها تبرد.

المصدر: elbalad

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