طريقة عمل صوابع الموتزاريلا

يعشق الاطفال الاكلات السريعة الذيبذة ومن بينها صوابع موتزاريلا مقلية حيث تمتلك مذاقا خاصا يجذب الصغار والكبار لتناول الطعام ويمكن تقديمها مع السلطة الخضراء والبطاطس لتصبح وجبة متكاملة خفيفة.
نقدم لكم طريقة عمل صوابع موتزاريلا مقلية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مكونات صوابع الموتزاريلا المقلية
جبنة موتزاريلا صوابع
بابريكا
زعتر
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