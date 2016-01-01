

ميزة ثورية من آبل: افتح سيارتك وشغلها بواسطة هاتفك الآيفون ميزة ثورية من آبل: افتح سيارتك وشغلها بواسطة هاتفك الآيفون

هل غادرت منزلك يوماً ونسيت مفتاح سيارتك، ولم تكتشف هذا إلا عندما وصلت إليها، فاضطررت إلى العودة مجدداً لإحضاره؟ لن تكون مضطراً لفعل هذا مجدداً، فقريباً ستكون قادراً على فتح سيارتك وتشغيلها باستخدام هاتفك الآيفون.



حيث كشفت شركة آبل الأمريكية النقاب عن تحديث ثوري لنظام تشغيلها آي أوس إس الخاص بهواتفها آيفون، والذي سيسمح للمستخدمين أصحاب السيارات باستخدام أجهزتهم كمفاتيح لفتح وتشغيل السيارات الرقمية.



خاصية ثورية من آبل لفتح السيارة وتشغيلها باستخدام آيفون

جاء هذا الإعلان خلال فاعليات مؤتمرها الذي عقدته آبل مساء الأمس، والذي كشفت فيه شركة آبل عن العديد من المزايا والخواص الجديدة التي يضمها نظام تشغيلها الجديد آي أو إس 14.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فيستطيع مستخدم آيفون استخدام هاتفه (أو ساعة آبل الذكية كبديل للهاتف) بهذه الطريقة بعد إقرانه بسيارة تدعم الخاصية الجديدة التي أطلق عليها اسم كار كي.وأوضحت أنه على حسب كيفية إعداد المستخدم لملف التعريف الخاص به، قد يكون مضطراً إلى القيام بمسح ضوئي للوجه أو مسح بصمة الإصبع لفتح سيارته في كل مرة يحاول دخولها، مضيفة أن خاصية كار كي تعتمد على تعزيز تقنية الاتصال بالحقل القريب (إن إف سي) للاتصال غير الملامس بين الهواتف الذكية والمركبات.آبل تكشف عن ميزة ثورية لفتح السيارة وتشغيلها بواسطة هاتف آيفونكما أشارت التقارير إلى أن المستخدم من الممكن أيضاً أن يقوم باستخدام الوضع السريع لتخطي المسح البيومتري، لافتة إلى أنه بمجرد دخوله السيارة، وفي حال كان هاتف آيفون الخاص به في جيبه أو حقيبته، سيكون قادراً على تشغيل المحرك بشكل مباشر.وبالإضافة إلى هذا، سيتمكن مستخدمو خاصية كار كي من مشاركة مفاتيحهم الرقمية مع أفراد العائلة أو الأشخاص الذين يقفون فيهم، من خلال خدمة آي مسدج للتراسل، حيث سيتمكن مالك السيارة الأصلي من تحديد الوقت الذي يستطيع فيه الشخص الذي سيستلم المفتاح المشترك تشغيل السيارة.وأضافت التقارير أن شركة بي إم دابليو ستكون أول من يقدم خدمة آبل كار كي، حيث من المتوقع أن تتوفر في سياراتها من الفئة الخامسة موديل 2021 بداية من يوليو المقبل.تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا