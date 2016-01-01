

تغييرات في أسعار 5 طرازات تعيد رسم خريطة المنافسة بين السيارات سباعية مقاعد تغييرات في أسعار 5 طرازات تعيد رسم خريطة المنافسة بين السيارات سباعية مقاعد

شهد شهر يونيو الجاري تغييرات في أسعار 5 طرازات من فئة السيارات ذات السبعة مقاعد، مابين ارتفاع وانخفاض.



شملت قائمة التغييرات كلاً من "ميتسوبيشي إكسباندر"، و"تويوتا راش"، و" ستروين C4 جراند سبيس توررو"، و"بيجو 5008"، و"شيفروليه كابتيفا".



ومن المنتظر أن تؤثر التغييرات، على شكل المنافسة في فئة السيارات العائلية ذات الـ7 مقاعد، وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد" الأسعار الجديدة للسيارات الـ5، التي شهدت 4 منها انخفاضاً، بينما شهد طراز واحد فقط ارتفاعاً محدوداً.

ستروين C4 جراند سبيس تورروأقرت الشركة المصرية الأوروبية، وكيل علامة ستروين في مصر، خصماً على سيارات ستروين c4 جراند سبيس توررو، يبلغ 20 ألف جنيه، ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الخصم:ميتسوبيشي اكسباندر- تراجعت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2019 نحو 35 ألف جنيه، على فئتيها الأولى والثانية، ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الخصم:تويوتا راشأخطرت شركة تويوتا إيجيبت شبكة موزعيها بتخفيض أسعار السيارة تويوتا راش سباعية المقاعد بمقدار 30 ألف جنيه، يوضوح الجدول التالي الأسعارقبل وبعد الخصم:شيفروليه كابتيفاأخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار أعلى فئتين من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيفروليه كابتيفا، التي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات، فيما أبقت على أسعار الفئتين الأولى والثانية كما هي، وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على كابتيفا 5000 جنيه، ويوضح الجدول جميع أسعار شيفروليه كابتيفا، مع العلم أن الفئة الرابعة فقط هي سباعية المقاعد:بيجو 5008قررت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، تخفيض أسعار سيارتها بيجو 5008، بنحو 20 ألف جنيه لجميع فئات السيارة التي تتوافر بـ 5 فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الخصم:















