نصائح هامة من الخبراء الألمان تجنبك حوادث الطرق

وفقا للتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية فإن السرعة الزائدة أو غير الملائمة على الطرق تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير بأنحاء العالم.
وأن حوادث الطرق تمثل السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين، كما تقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
ولقد قدم نادي السيارات الألماني عدد من النصائح الهامة تجنب قائدي السيارات حوادث السير بشكل كبير خاصة على الطرق السريعة، وهي كما يلي.
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