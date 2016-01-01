

تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا الكورية في مصر، أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT) عن ميعاد تقديمها لموديلات 2021 من سياراتها في السوق المحلي، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 الحالي.



وتم تحديد هذا الميعاد طبقة لخطة وجدول استلام واستقبال الشركة لهذه الموديلات من كيا العالمية، حيث سيتزامن هذا الميعاد مع خطة وكيل كيا المحلي لزيادة صالات العرض ومراكز الخدمة التابعة لها في مصر.



وتعمل الشركة حاليا على دراسة السوق المصري بشكل أفضل، وذلك لتحديد السيارات المناسبة والمطلوبة بالسوق المصري الأن، وذلك حتى تستطيع تحديد عدد السيارات التي ستستوردها من الشركة الأم خلال الفترة القادمة.