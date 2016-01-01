تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري

صورة الخبر: تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري
تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا الكورية في مصر، أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT) عن ميعاد تقديمها لموديلات 2021 من سياراتها في السوق المحلي، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 الحالي.

وتم تحديد هذا الميعاد طبقة لخطة وجدول استلام واستقبال الشركة لهذه الموديلات من كيا العالمية، حيث سيتزامن هذا الميعاد مع خطة وكيل كيا المحلي لزيادة صالات العرض ومراكز الخدمة التابعة لها في مصر.

وتعمل الشركة حاليا على دراسة السوق المصري بشكل أفضل، وذلك لتحديد السيارات المناسبة والمطلوبة بالسوق المصري الأن، وذلك حتى تستطيع تحديد عدد السيارات التي ستستوردها من الشركة الأم خلال الفترة القادمة.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على ميعاد طرح وكيل كيا لموديلات 2021 في السوق المصري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61901

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager